16 января

15 января

Популярное

В Иркутской области домушник украл самовар и старые швейные машинки

В Иркутской области домушник украл самовар и старые швейные машинки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина обокрал пожилого соседа

В полицию города Черемхово обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный проник в его дом и украл различные вещи.

Прибывшие полицейские установили, что домушник проник в дом, отжав оконную раму. Затем вынес из оттуда две швейные машинки, самовар, посуду, электрический обогреватель, стиральную машину, печные дверцы и чугунные плиты.

В доме эксперты нашли следы рук и обуви. В итоге по горячим следам полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед пенсионера.

- Он не стал отрицать причастность к случившемуся и пояснил, что сдал похищенное имущество в пункт приёма металлолома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с проникновением в жилище».

Большую часть украденного вернули пенсионеру.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Происшествия, 16.01.2024
Мать семерых детей жалуется на жизнь, но ничего не меняет 
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Происшествия, 16.01.2024
Он нарушал ПДД в Бурятии, Москве и Иркутской области
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
Происшествия, 16.01.2024
Столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, 16.01.2024
Убийство произошло на территории производственной базы
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
Происшествия, 16.01.2024
У женщины из-за тромба остановилось сердце
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия, 16.01.2024
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
Происшествия, 16.01.2024
Вертолёт, прилетевший в Закамну за человеком с инфарктом, мог разбиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^