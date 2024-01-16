Мужчина обокрал пожилого соседа
В полицию города Черемхово обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный проник в его дом и украл различные вещи.
Прибывшие полицейские установили, что домушник проник в дом, отжав оконную раму. Затем вынес из оттуда две швейные машинки, самовар, посуду, электрический обогреватель, стиральную машину, печные дверцы и чугунные плиты.
В доме эксперты нашли следы рук и обуви. В итоге по горячим следам полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед пенсионера.
- Он не стал отрицать причастность к случившемуся и пояснил, что сдал похищенное имущество в пункт приёма металлолома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с проникновением в жилище».
Большую часть украденного вернули пенсионеру.
В Иркутской области домушник украл самовар и старые швейные машинки
Происшествия, Фото:
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