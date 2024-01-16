В Иркутской области домушник украл самовар и старые швейные машинки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина обокрал пожилого соседа



В полицию города Черемхово обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный проник в его дом и украл различные вещи.



Прибывшие полицейские установили, что домушник проник в дом, отжав оконную раму. Затем вынес из оттуда две швейные машинки, самовар, посуду, электрический обогреватель, стиральную машину, печные дверцы и чугунные плиты.



В доме эксперты нашли следы рук и обуви. В итоге по горячим следам полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний сосед пенсионера.



- Он не стал отрицать причастность к случившемуся и пояснил, что сдал похищенное имущество в пункт приёма металлолома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с проникновением в жилище».



Большую часть украденного вернули пенсионеру.



