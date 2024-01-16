Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале

Про 43-летнюю горе-мать из кабанского села Выдрино рассказали на Первом канале в передаче «Мужское/женское» (возрастное ограничение 16+). Выпуск назвали «Жена с приданым».
В программу обратилась жительница Московской области. Её 40-летний сын женился на 22-летней девушке из Кабанского района Бурятии, под опекой которой трое детей – её младшие братья и сестра. Свекровь обеспокоена тем, где же будет жить большая семья, когда дети подрастут. Сейчас они все ютятся в небольшой квартирке в Егорьевске. К тому же у самой молодой опекунши маленький ребёнок, а её 17-летняя сестра недавно стала мамой.
Ещё двое детей из этой большой семьи находятся в другой приёмной семье и живут в Санкт-Петербурге. Седьмой ребёнок – брат – уже совершеннолетний.
Их мать лишили родительских прав в 2016 году из-за плохих условий проживания. Семья с семью детьми жила в неблагоустроенном бараке – печка быстро остывает, из окон и дверей дует, на потолках дыры. В квартире царила антисанитария, и её признали непригодной для проживания. При этом непригодную для жизни халупу женщина купила на материнский капитал, оформив на детей доли в праве собственности. Тем самым лишила детей права на получение жилья от государства.
Когда дети жили с матерью, она их периодически избивала. Дети не видели новой одежды, а старшей дочери зимой приходилось носить летние вещи.
Также с одобрения мамаши подружки-подростки избили её 14-летнюю дочь, которая сбежала из дома. В результате у девушки из-за полученных травм сломан нос, сейчас у неё не дышит одна ноздря, вторая работает только на 40%. Девушке нужна операция.
Горе-мать работает на вокзале в Кабанском районе Бурятии охранником и трудится кочегаром в церкви, здесь же и живёт.
- Дай бог, они когда-нибудь ко мне вернутся. Ну не для этого я их рожала, чтобы они где-то там находились, - сказала телевизионщикам многодетная мать, проронив слезу.
Но за все эти годы женщина не попыталась вернуть детей, а по алиментам задолжала более 300 тысяч. Созванивается она с ними редко, даже не поздравляет никого с днём рождения.
Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе проверки по факту истязания детей.
Следователи начали доследственную проверку по ст. 117 УК РФ «Истязание». Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проверки.