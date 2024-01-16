Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов

Он нарушал ПДД в Бурятии, Москве и Иркутской области



Сотрудники республиканского управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по РБ взыскали 50 штрафов с 28-летнего жителя бурятской столицы. Молодой человек с 2021 года нарушал ПДД и попадал под прицелы дорожных камер видеофиксации не только в Улан-Удэ, но и в Москве и Иркутской области.



В итоге задолженность по штрафам достигла 37 тысяч рублей. Однако нарушитель платить по счетам не спешил и скрывался от приставов. Благодаря розыскным мероприятиям удалось установить его местонахождение и имущество. Оказалось, что у улан-удэнца – два автомобиля: BMW и Audi.



До кардинальных мер – ареста имущества – не дошло. Лихач полностью погасил задолженность. Но поскольку он сделал это несвоевременно, по каждому исполнительному производству с молодого человека взыщут исполнительский сбор. Его размер – 7% от суммы долга, но не менее 1 000 рублей.

