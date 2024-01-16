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В Бурятии из-за ДТП с пострадавшим перекрыли часть федеральной трассы

В Бурятии из-за ДТП с пострадавшим перекрыли часть федеральной трассы
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Там столкнулись два большегруза

Авария случилась около полудня 16 января в Кабанском районе Бурятии. На 223-ем километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка Танхой, столкнулись два большегруза, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».


Как выяснилось, водитель одного из них не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль.

В ДТП пострадал один человек. На автодороге ввели реверсивное движение.

ДТП пострадавшие

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