В Бурятии из-за ДТП с пострадавшим перекрыли часть федеральной трассы





Авария случилась около полудня 16 января в Кабанском районе Бурятии. На 223-ем километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка Танхой, столкнулись два большегруза, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».Как выяснилось, водитель одного из них не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль.В ДТП пострадал один человек. На автодороге ввели реверсивное движение.