16 января

15 января

Популярное

Житель Иркутской области убил незнакомца 9 ударами ножа

Житель Иркутской области убил незнакомца 9 ударами ножа
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Расправа произошла по пьяной лавочке

22-летний житель Аларского района Иркутской области признан виновным в убийстве незнакомца.

Всё произошло 15 декабря 2022 в посёлке Кутулик. Молодой человек в компании своих приятелей пришёл в дом к незнакомому мужчине. Все вместе стали распивать спиртное. В какой-то момент между гостем и хозяином дома произошёл конфликт, в ходе которого парень нанёс оппоненту девять ударов ножом.

От полученных ранений 46-летний мужчина скончался на месте преступления.

Подозреваемого оперативно задержали полицейского.

- Приговором суда он признан виновным. Суд с учётом мнения прокурора присоединил наказание по предыдущему приговору (за совершение угона) и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
В Улан-Удэ врачи вытащили роженицу с того света
Происшествия, 16.01.2024
У женщины из-за тромба остановилось сердце
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья
Происшествия, 16.01.2024
Злоумышленники уничтожили более 18 кубов леса
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
В Бурятии предотвратили авиакатастрофу
Происшествия, 16.01.2024
Вертолёт, прилетевший в Закамну за человеком с инфарктом, мог разбиться
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
Происшествия, 16.01.2024
Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
В Братске сгорел новенький троллейбус
В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия, 16.01.2024
Пассажиров в момент пожара не было
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
Происшествия, 16.01.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Жители Бурятии стали меньше убивать, но больше хулиганить
Происшествия, 16.01.2024
Прокуратура раскрыла статистику преступлений по итогам 2023 года
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
В Бурятии на пожаре погибли корова и телёнок
Происшествия, 16.01.2024
Там вспыхнули надворные постройки
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Происшествия, 16.01.2024
В применении насилия подозревается мать семерых детей
Улан-удэнец украл 18 пачек сыра и продал
Улан-удэнец украл 18 пачек сыра и продал
Происшествия, 16.01.2024
Мужчина ранее неоднократно судим 
Жителей Бурятии испугало вечернее землетрясение
Жителей Бурятии испугало вечернее землетрясение
Происшествия, 15.01.2024
Эпицентр находился на севере Байкала
В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане
В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане
Происшествия, 15.01.2024
Площадь пожара составила 525 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^