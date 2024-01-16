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В Улан-Удэ эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Улан-Удэ эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Здания осмотрели взрывотехники

В Улан-Удэ второй день подряд поступают ложные сообщения о минировании. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне анонимы отправили сообщение об «угрозе взрыва» в республиканской клинической больнице имени Семашко.

Сегодня поступили аналогичные сообщения, касающиеся зданий Арбитражного суда, судов Советского и Октябрьского районов.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра административных зданий опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Все поступившие сообщения оказались ложными.

Росгвардия угроза взрыва

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