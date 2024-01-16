В Бурятии за неделю шесть раз незаконно срубили деревья



За последнюю неделю в лесах Бурятии обнаружили шесть незаконных рубок. Там провели 330 рейдов и выявили нарушения по статье 260 Уголовного кодекса РФ. По одному при этом зарегистрировали в пригородном Заиграевском, Джидинском и Прибайкальском районах.



Двух нарушителей уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 18 кубометров.



Кроме того, в республике выявили три нарушения по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев») – в Тарбагатайском, Кижингинском и Хоринском районах. Злоумышленников вычислили. Все материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

