В Бурятии предотвратили авиакатастрофу



Всё произошло минувшей ночью в Закаменском районе Бурятии. На вертолётную площадку возле села Дутулур с большими трудностями приземлился спецтранспорт санавиации. Воздушное судно прибыло в Закаменскую центральную районную больницу для транспортировки тяжелобольного с инфарктом миокарда.



Но, как выяснилось, неизвестные вывели из строя систему подключения авиаосвещения на площадке. Из-за этого медицинский вертолёт мог вообще не сесть либо посадка оказалась бы очень жёсткой. Был даже риск, что судно разобьётся.















Авиакатастрофу предотвратили сотрудники центральной районной больницы. Они вместе с прибывшей бригадой скорой помощи зажгли специальные фонари далёкого радиуса действия, когда поняли, что пилоты не могут определить место для посадки. Затем фонари опознали и авиабригада помигала, дав понять, что видит, где приземлиться.



Вертолёт включил собственные огни прожекторов. Из фюзеляжа и кабины снова подали специальный сигнал. В итоге всё прошло успешно, без каких-либо технических сбоев и проблем. Человек вовремя получил неотложную помощь. Однако проблема с освещением остаётся.











Утром на место выехала группа вместе с главным врачом больницы Константином Эрдынеевым. Они осмотрели вертолётную площадку. Прибыл и сторож из райадминистрации, в чьём ведении находится аэропорт и вся собственность. Освещение потребовали восстановить сегодня же – срочные больные не ждут.



Охранник заверил, что сообщит своему начальству в администрацию о порче муниципального имущества и всё возможное для подключения электроосвещения сделают. На злоумышленников хотят заявить в полицию, чтобы их действиям дали правовую оценку. Ситуация находится на контроле лично у главврача ЦРБ.









