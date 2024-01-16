Подземные толчки магнитудой выше 3 баллов не побеспокоили местных жителей
В Туве за неделю произошло четыре сейсмических события магнитудой более 3 баллов. Об этом говорится в докладе регионального управления МЧС, представленном на аппаратном совещании правительству республики.
В частности, первое землетрясение магнитудой 4,3 балла было зафиксировано 9 января в 6:48. Его эпицентр располагался в 117 км восточнее села Усть-Ужеп Каа-Хемского района. Второй толчок имел магнитуду 3,4 балла и произошёл 11 января в 07:09 часов в 131 км юго-восточнее села Адыр-Кежиг Тоджинского района.
Ещё одно землетрясение зарегистрировано 12 января в 14:43 магнитудой 3,1 балла в 21 км юго-восточнее села Торгалыг Улуг-Хемского района, его магнитуда составила 3,1. В этот же день в 22:46 произошло сейсмическое событие магнитудой 4,2 балла в 28 км от села Кунгуртуг Тере-Хольского района.
Эпицентр всех четырёх толчков располагался на глубине более 15 км. Очевидно, поэтому колебания земной поверхности жителями близлежащих поселений не ощущались, звонков от них не поступало. Объекты жизнеобеспечения в районах, где регистрировались землетрясения, функционируют в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, отмечается в сообщении МЧС.
Как сообщает официальный портал республики, в 2023 году на территории Тувы было зарегистрировано 53 сейсмических события магнитудой более трёх баллов, которые произошли на территории Кызылского, Улуг-Хемского, Эрзинского, Каа-Хемского, Тере-Хольского, Бай-Тайгинского, Чеди-Хольского, Тоджинского, Овюрского, Пий-Хемского, Барун-Хемчикского и Монгун-Тайгинского районов.
Туву за неделю незаметно трясло 4 раза
Происшествия, Фото:
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