Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
Всё произошло во вторник, 16 января, в Кабанском районе. На федеральной трассе Р-258 «Байкал», в полутора километрах от города Бабушкин, загорелся автомобиль.
По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в медучреждение. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Информация уточняется.
При возгорании автомобиля в Бурятии пострадал человек
Происшествия, Фото:
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