В Братске сгорел новенький троллейбус

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS

Пассажиров в момент пожара не было



В городе Братск Иркутской области сгорел новый троллейбус «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комитета промышленности и транспорта администрации Братска.



Пожар произошёл на разворотной площадке у центральной проходной филиала «Группы ИЛИМ» после того, как все пассажиры покинули салон.



По предварительной версии, в кабине водителя произошло короткое замыкание. Самостоятельно потушить пожар водителю не удалось. Пока он по инструкции обесточивал машину, пламя охватило кабину и быстро распространилось по салону.



Видео с полыхающим троллейбусом опубликовали в Telegram-канале ДТП 38RUS.



Причину возгорания предстоит установить экспертам.



Троллейбус поступил в Братск из Вологды в августе 2023 года. 20 октября он был выпущен на линию под бортовым номером 156. Троллейбус был одним из 33 машин, которые приобрели по результатам муниципального контракта.



- Специалисты троллейбусного управления совместно с представителями завода-изготовителя примут участие в разбирательстве. Руководством МП БТУ принято решение провести дополнительную углублённую проверку всех троллейбусов, поступивших от поставщика, - сообщили в комитете промышленности и транспорта администрации Братска.



Специалисты отмечают, что весь новый транспорт находится на гарантийном обслуживании.

