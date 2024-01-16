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В Братске сгорел новенький троллейбус

В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS
Пассажиров в момент пожара не было

В городе Братск Иркутской области сгорел новый троллейбус «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комитета промышленности и транспорта администрации Братска.

Пожар произошёл на разворотной площадке у центральной проходной филиала «Группы ИЛИМ» после того, как все пассажиры покинули салон.

По предварительной версии, в кабине водителя произошло короткое замыкание. Самостоятельно потушить пожар водителю не удалось. Пока он по инструкции обесточивал машину, пламя охватило кабину и быстро распространилось по салону.

Видео с полыхающим троллейбусом опубликовали в Telegram-канале ДТП 38RUS.

Причину возгорания предстоит установить экспертам.

Троллейбус поступил в Братск из Вологды в августе 2023 года. 20 октября он был выпущен на линию под бортовым номером 156. Троллейбус был одним из 33 машин, которые приобрели по результатам муниципального контракта.

- Специалисты троллейбусного управления совместно с представителями завода-изготовителя примут участие в разбирательстве. Руководством МП БТУ принято решение провести дополнительную углублённую проверку всех троллейбусов, поступивших от поставщика, - сообщили в комитете промышленности и транспорта администрации Братска.

Специалисты отмечают, что весь новый транспорт находится на гарантийном обслуживании.
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