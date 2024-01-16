Мужчина ранее неоднократно судим
Днём 10 января в полицию поступило заявление, что из магазина самообслуживания в Октябрьском районе Улан-Удэ украли сыр. Работница торговой точки сообщила, что около 2,5 недель назад неизвестный стащил 18 упаковок. Ущерб составил порядка трёх тысяч рублей.
Преступника запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах было видно, как мужчина сложил пачки сыра в карманы куртки, часть спрятал за пазухой. После чего покинул магазин.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 43-летний горожанин. Он признался, что на кражу пошёл ради дальнейшей перепродажи, что он и сделал. Ворованный сыр улан-удэнец продал рядом с одним из рынков города.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
В пресс-службе МВД по Бурятии отметили, что ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.
Очередное преступление он совершил, будучи подвергнутым уголовному преследованию за имущественное преступление, уголовное дело по которому в настоящее время находится с обвинительным заключением в суде.
Улан-удэнец украл 18 пачек сыра и продал
Происшествия, Фото:
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