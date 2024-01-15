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Жителей Бурятии испугало вечернее землетрясение

Жителей Бурятии испугало вечернее землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился на севере Байкала

Вечером 15 января, примерно в 20:55 жители Бурятии ощутили подземные толчки. Об этом сообщают жители самых разных районов Улан-Удэ – от Виадука и Саян до 100-х кварталов и Соснового Бора.

Кроме того, ощутимо «тряхнуло» и в районах. О том, что тряслась мебель в домах, рассказывают жители Баргузинского района (Усть-Баргузин, Баргузин), Курумканского района (Унюнхан, Сахули) и Северо-Байкальского. «Северобайкальск хорошо тряхнуло. Но собака подсказала минут за 10-15», - поделился, в частности, местный житель.

Жители Бурятии делятся в соцсетях:

«Ощутимо так»,
«Секунд пять покачало ощутимо»,
«Очень сильно»,
«Диван ходил ходуном»,
«Хорошо качало»,
«Собака начала суетиться»
«Всё поехало-поплыло»,
«Покачивало мягко, как на волнах. Бывает, когда всё дребезжит и гул идёт»

Толчки ощутили также в соседних регионах – Иркутской области и Забайкальском крае. Там жители рассказывают о качающихся люстрах и дребезжащей мебели.

Как выяснилось, эпицентр землетрясения находился на севере Байкала, недалеко от села Курумкан. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала СО РАН. Энергетический класс сейсмособытия: 14.3.

Отмечается, что в населённых пунктах Курумканского района толчки могли ощущаться на 5-6 баллов. В Усть-Баргузине, Баргузине и Суво (все – Баргузинский район Бурятия) ощущались толчки на 4-5 баллов. В Иркутске – на 3 балла, в Улан-Удэ – на 2-3. 
землетрясение

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