В Улан-Удэ площадь пожара в пивном ресторане достигла почти 900 кв. метров









Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что загорелся ресторан на Мелькомбинате,



Отметим, из-за пожара изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.





Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что загорелся ресторан на Мелькомбинате, стало известно в пятом часу вечера . Огонь охватил кровлю здания. Густые клубы дыма видно далеко вокруг.Отметим, из-за пожара изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.

В Улан-Удэ продолжается тушение крупного пожара в пивном ресторане «Бир Хаус» на улице Тулаева. По последним данным, площадь пожара составляет 875 кв. метров.- На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.Информация о пострадавших не поступала.