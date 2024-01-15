В Улан-Удэ площадь пожара в пивном ресторане достигла почти 900 кв. метров

В Улан-Удэ продолжается тушение крупного пожара в пивном ресторане «Бир Хаус» на улице Тулаева. По последним данным, площадь пожара составляет 875 кв. метров.
- На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что загорелся ресторан на Мелькомбинате, стало известно в пятом часу вечера. Огонь охватил кровлю здания. Густые клубы дыма видно далеко вокруг.
Отметим, из-за пожара изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.