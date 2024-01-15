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В Улан-Удэ женщину, убившую собственного сына, закрыли в СИЗО

В Улан-Удэ женщину, убившую собственного сына, закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она пробудет под стражей полтора месяца

В конце декабря Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения жительнице бурятской столицы. Её поместили под стражу до 27 февраля.

Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлёкшего по неосторожности его смерть.

Служители Фемиды учли, что у улан-удэнки есть постоянное место жительства, а также её возраст, болезненное состояние здоровья, отношение к предъявленному обвинению и удовлетворительную характеристику. Вместе с тем, обстоятельства преступления позволили им прийти к выводу, что, находясь на свободе, женщина может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, являющихся её знакомыми и родственниками и уничтожить доказательства. Постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 54-летняя улан-удэнка набросилась с ножом на собственного сына. Произошло всё 24 декабря. Родственники выпивали весь день. Вместе с ними был и приятель 34-летнего мужчины.

Во время застолья вспыхнула ссора. Женщина схватила кухонный нож и ударила сына в предплечье. Клинок пересёк одну из артерий. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением руки и острой кровопотерей, но, несмотря на усилия врачей, он спустя несколько дней скончался в больнице.


убийство СИЗО

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