В Улан-Удэ анонимы «минировали» республиканскую больницу

На месте работали взрывотехники
В Улан-Удэ специалисты-взрывотехники Росгвардии произвели осмотр больницы.
- Сегодня днём поступило сообщение об угрозе взрыва в медицинском учреждении. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники ОМОН осмотрели хирургический и терапевтический корпуса. Информация оказалась ложной; опасных устройств и предметов не обнаружено.
Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о республиканской клинической больнице имени Семашко.
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Происшествия, Фото:
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