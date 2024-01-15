В Улан-Удэ анонимы «минировали» республиканскую больницу

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На месте работали взрывотехники



В Улан-Удэ специалисты-взрывотехники Росгвардии произвели осмотр больницы.



- Сегодня днём поступило сообщение об угрозе взрыва в медицинском учреждении. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Взрывотехники ОМОН осмотрели хирургический и терапевтический корпуса. Информация оказалась ложной; опасных устройств и предметов не обнаружено.



Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о республиканской клинической больнице имени Семашко.

