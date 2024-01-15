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В Улан-Удэ анонимы «минировали» республиканскую больницу

В Улан-Удэ анонимы «минировали» республиканскую больницу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

В Улан-Удэ специалисты-взрывотехники Росгвардии произвели осмотр больницы.

- Сегодня днём поступило сообщение об угрозе взрыва в медицинском учреждении. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Взрывотехники ОМОН осмотрели хирургический и терапевтический корпуса. Информация оказалась ложной; опасных устройств и предметов не обнаружено.

Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о республиканской клинической больнице имени Семашко. 
угроза взрыва Росгвардия

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