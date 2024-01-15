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В Якутии самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В Якутии самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы
Происшествия,  Фото:t.me/korenyako

Пострадавших нет

15 января 2024 года в аэропорту города Мирный самолёт Ту-204, принадлежащий «Почте России», при выполнении рейса Москва (Внуково) - Мирный, после посадки выкатил за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту Ту-204 находилось 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки», - сказано в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Телеграм-канал AVIAINCIDENT сообщает, что Ту-204 выкатился приблизительно на 40 метров. Эксплуатант самолёта - авиакомпания «Авиастар ТУ» (7 декабря 2023 года у Ту-204 этой авиакомпании при взлёте из аэропорта Улан-Удэ загорелся двигатель - ред.)

Официальный представитель Росавиции Артём Кореняко утверждает, что на борту находились пять человек. Инцидент произошёл в 11:42 по местному времени. После буксировки Ту-204 на стоянку аэропорт открылся для приема и выпуска воздушных судов в 13:40.

«Событие классифицировано как серьёзный авиационный инцидент», - подчеркнул Кореняко.
авиация ЧП Якутия Мирный

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