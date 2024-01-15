Пламя охватило крышу здания
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар. На улице Тулаева горит популярный пивной ресторан.
На месте работают пожарные.
На кадрах с места пожара, которые опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия», видно, что вся крыша двухэтажного здания охвачена огнём. В небо поднимаются высокие столбы чёрного дыма.
На месте работают пожарные.
МУП «Управление трамвая» предупреждает: из-за пожара с 16:18 закрыто движение трамваев на Мелькомбинат.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Подробности устанавливаются. В ГУ МЧС России по Бурятии ситуацию прокомментируют чуть позже.
В Улан-Удэ горит пивной ресторан
Происшествия, Фото:
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