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В Улан-Удэ горит пивной ресторан

В Улан-Удэ горит пивной ресторан
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Пламя охватило крышу здания

В Улан-Удэ произошёл крупный пожар. На улице Тулаева горит популярный пивной ресторан.

На месте работают пожарные.

На кадрах с места пожара, которые опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия», видно, что вся крыша двухэтажного здания охвачена огнём. В небо поднимаются высокие столбы чёрного дыма.

На месте работают пожарные.

МУП «Управление трамвая» предупреждает: из-за пожара с 16:18 закрыто движение трамваев на Мелькомбинат.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Подробности устанавливаются. В ГУ МЧС России по Бурятии ситуацию прокомментируют чуть позже. 
пожар

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