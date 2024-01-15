В Бурятии частично перекрыли федеральную трассу из-за свалившегося в кювет грузовика

Там пришлось ввести реверс



Всё произошло днём 15 января в Кабанском районе. На 188-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели реверсивное движение.



Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на этом участке в пяти километрах от села Выдрино в кювет улетел большегрузный автомобиль. Дорожники уже приступили к его извлечению.