Там пришлось ввести реверс
Всё произошло днём 15 января в Кабанском районе. На 188-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели реверсивное движение.
Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на этом участке в пяти километрах от села Выдрино в кювет улетел большегрузный автомобиль. Дорожники уже приступили к его извлечению.
В Бурятии частично перекрыли федеральную трассу из-за свалившегося в кювет грузовика
Происшествия, Фото:
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