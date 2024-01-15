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В Бурятии частично перекрыли федеральную трассу из-за свалившегося в кювет грузовика

В Бурятии частично перекрыли федеральную трассу из-за свалившегося в кювет грузовика
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Там пришлось ввести реверс

Всё произошло днём 15 января в Кабанском районе. На 188-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели реверсивное движение.

Как сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7», на этом участке в пяти километрах от села Выдрино в кювет улетел большегрузный автомобиль. Дорожники уже приступили к его извлечению. 
реверсивное движение трасса большегрузные автомобили

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