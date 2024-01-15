Вандалы испортили бронзовую карту центра Улан-Удэ

В Улан-Удэ вандалы повредили новый арт-объект – объёмную бронзовую карту центра города, которую недавно установили у Гостиных рядов. Неизвестные сломали шпиль на Доме радио и загнули дуло у танка.
Как сообщили в комитете городского хозяйства, объект находится под видеонаблюдением. В настоящее время идет проверка.
- Материалы по видеонаблюдению будут переданы в правоохранительные органы для установления личностей и привлечения нарушителей к административной ответственности. Уважаемые улан-удэнцы! Просим бережно относиться к тому, что создается в городе. У большинства горожан есть мобильные телефоны с камерами. Просим по возможности фиксировать данные факты и сообщать в компетентные органы, – обратился начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», объёмная бронзовая карта центральной исторической части города была установлена в середине декабря 2023 года. Карта размером 2 на 2 метра: на ней изображены узнаваемые культурные объекты: памятник Ленину на площади Советов, театр оперы и балета, Одигитриевский собор, Бурятский драматический театр и другие.
- Арт-объект не является копией топографической карты города, хотя и отображает все основные объекты. Он должен показать гостям нашего города основные исторические архитектурные достопримечательности Улан-Удэ, - поясняли специалисты.
фото Сергея Тарасенко в декабре 2023-го