15 января

14 января

Популярное

Вандалы испортили бронзовую карту центра Улан-Удэ

Вандалы испортили бронзовую карту центра Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Поиском вандалов займётся полиция

В Улан-Удэ вандалы повредили новый арт-объект – объёмную бронзовую карту центра города, которую недавно установили у Гостиных рядов. Неизвестные сломали шпиль на Доме радио и загнули дуло у танка.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, объект находится под видеонаблюдением. В настоящее время идет проверка.

- Материалы по видеонаблюдению будут переданы в правоохранительные органы для установления личностей и привлечения нарушителей к административной ответственности. Уважаемые улан-удэнцы! Просим бережно относиться к тому, что создается в городе. У большинства горожан есть мобильные телефоны с камерами. Просим по возможности фиксировать данные факты и сообщать в компетентные органы, – обратился начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Как сообщал «Байкал-Daily», объёмная бронзовая карта центральной исторической части города была установлена в середине декабря 2023 года. Карта размером 2 на 2 метра: на ней изображены узнаваемые культурные объекты: памятник Ленину на площади Советов, театр оперы и балета, Одигитриевский собор, Бурятский драматический театр и другие.

- Арт-объект не является копией топографической карты города, хотя и отображает все основные объекты. Он должен показать гостям нашего города основные исторические архитектурные достопримечательности Улан-Удэ, - поясняли специалисты.



фото Сергея Тарасенко в декабре 2023-го   


вандализм арт-объект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец сушил марихуану в своём гараже
Улан-удэнец сушил марихуану в своём гараже
Происшествия, 15.01.2024
Мужчине грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ обокрали супругов, переночевавших в отеле
В Улан-Удэ обокрали супругов, переночевавших в отеле
Происшествия, 15.01.2024
Вором оказался постоялец из соседнего номера
В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
Происшествия, 15.01.2024
Автомобилист на «Тойоте Камри» сбил корову насмерть
В Забайкалье внук убил дедушку
В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 15.01.2024
Молодой человек и пенсионер поссорились
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, 15.01.2024
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, 15.01.2024
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
Происшествия, 15.01.2024
Там пришлось с утра отменить занятия
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
Происшествия, 15.01.2024
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^