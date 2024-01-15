Полицейские из Бурятии вернули барсетку пассажиру-растеряхе

В сумке лежали документы и 300 рублей



Этот инцидент произошёл на севере республики. В дежурную часть Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 41-летний житель Тайшета. Как выяснилось, он, выходя из поезда сообщением «Красноярск – Нерюнгри» на станции «Улькан», забыл барсетку с документами – паспортом и медицинским полисом и кошельком, в котором лежали 300 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Сотрудники транспортной полиции нашли сумку и передали владельцу вместе со всем содержимым. Пассажирам напомнили о необходимости следить за личным имуществом и вещами в железнодорожном, водном и воздушном транспорте.



