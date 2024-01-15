Мужчине грозит уголовная ответственность
Сотрудники управления наркоконтроля изъяли около 2,5 кг марихуаны из гаража 52-летнего улан-удэнца. Коноплю он собрал в Тарбагатайском районе в конце августа 2023 года. Наркотическое средство россыпью лежало на подстилке.
- От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Судом ему вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Теперь на него возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.
Улан-удэнец устроил в гараже схрон с марихуаной
Происшествия, Фото:
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