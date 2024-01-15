В Иркутске пенсионерка вынесла незнакомке стакан воды и лишилась более миллиона рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Воровка предложила помочь с уборкой квартиры



В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в хищении больше миллиона рублей у пенсионерки.



Ранее в отдел полиции обратилась 75-летняя горожанка. У неё перед Новым годом неизвестная похитила все накопленные деньги.



- 25 декабря к бабушке в квартиру постучала девушка, которая представилась соседкой и предложила помощь в уборке квартиры, так как сама хозяйка жилья не могла этого сделать по состоянию здоровья. Попав в жилище, злоумышленница попросила у женщины стакан воды. Как только пенсионерка отлучилась в соседнюю комнату, гостья похитила из комода денежные средства, после чего скрылась в неизвестном направлении. Пенсионерка через некоторое время поняла, что стала жертвой злоумышленницы, и позвонила в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, которой оказалась 18-летняя уроженка Тайшетского района. В её квартире полицейские обнаружили более 800 тысяч рублей, которые вернули пенсионерке.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.



Граждан, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, полицейские призывают обратиться по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо по телефону дежурной части: 8(3952) 21-68-05.



