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В Иркутске пенсионерка вынесла незнакомке стакан воды и лишилась более миллиона рублей

В Иркутске пенсионерка вынесла незнакомке стакан воды и лишилась более миллиона рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Воровка предложила помочь с уборкой квартиры

В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в хищении больше миллиона рублей у пенсионерки.

Ранее в отдел полиции обратилась 75-летняя горожанка. У неё перед Новым годом неизвестная похитила все накопленные деньги.

- 25 декабря к бабушке в квартиру постучала девушка, которая представилась соседкой и предложила помощь в уборке квартиры, так как сама хозяйка жилья не могла этого сделать по состоянию здоровья. Попав в жилище, злоумышленница попросила у женщины стакан воды. Как только пенсионерка отлучилась в соседнюю комнату, гостья похитила из комода денежные средства, после чего скрылась в неизвестном направлении. Пенсионерка через некоторое время поняла, что стала жертвой злоумышленницы, и позвонила в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, которой оказалась 18-летняя уроженка Тайшетского района. В её квартире полицейские обнаружили более 800 тысяч рублей, которые вернули пенсионерке.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, полицейские призывают обратиться по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо по телефону дежурной части: 8(3952) 21-68-05.

кража

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