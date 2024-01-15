Воровка предложила помочь с уборкой квартиры
В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в хищении больше миллиона рублей у пенсионерки.
Ранее в отдел полиции обратилась 75-летняя горожанка. У неё перед Новым годом неизвестная похитила все накопленные деньги.
- 25 декабря к бабушке в квартиру постучала девушка, которая представилась соседкой и предложила помощь в уборке квартиры, так как сама хозяйка жилья не могла этого сделать по состоянию здоровья. Попав в жилище, злоумышленница попросила у женщины стакан воды. Как только пенсионерка отлучилась в соседнюю комнату, гостья похитила из комода денежные средства, после чего скрылась в неизвестном направлении. Пенсионерка через некоторое время поняла, что стала жертвой злоумышленницы, и позвонила в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, которой оказалась 18-летняя уроженка Тайшетского района. В её квартире полицейские обнаружили более 800 тысяч рублей, которые вернули пенсионерке.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Граждан, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, полицейские призывают обратиться по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона), либо по телефону дежурной части: 8(3952) 21-68-05.
В Иркутске пенсионерка вынесла незнакомке стакан воды и лишилась более миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчине грозит уголовная ответственность
Воровка предложила помочь с уборкой квартиры
Вором оказался постоялец из соседнего номера
Возгорание произошло из-за сигареты
Автомобилист на «Тойоте Камри» сбил корову насмерть
Мужчина всё это время жил у охотника
Вора задержали росгвардейцы
Молодой человек и пенсионер поссорились
Микроавтобус насмерть сбил мужчину
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
Пешеход скончался после наезда
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
Там пришлось с утра отменить занятия
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя