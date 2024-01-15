В Улан-Удэ обокрали супругов, переночевавших в отеле

Вором оказался постоялец из соседнего номера
20 декабря в полицию поступило заявление от 29-летнего улан-удэнца о краже из гостиницы сотового телефона и последовавшим хищением крупной суммы с банковского счёта.
Выяснилось, что мужчина отдыхал в номере отеля вместе со своей супругой. Утром, когда она ушла на работу, он не запер за ней на ключ дверь и уснул. А проснувшись, обнаружил пропажу телефон.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, который в соседней комнате распивал спиртное с приятелями. Он последним покидал номер и заглянул в располагающийся рядом. Впоследствии из чужого гаджета он вынул сим-карту, вставил к себе в телефон и перевёл 29 тысяч рублей.
- Ранее к уголовной ответственности житель Иволгинского района не привлекался. Он подрабатывает. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Украденное мобильное устройство изъято у подозреваемого. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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