15 января

14 января

Популярное

В Бурятии виновник лесного пожара заплатит почти 300 тысяч

В Бурятии виновник лесного пожара заплатит почти 300 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возгорание произошло из-за сигареты

Житель Селенгинского района Бурятии стал виновником лесного пожара. Из-за «бычка», который мужчина выбросил на землю, загорелась сухая трава на сенокосных угодьях. Затем пламя перекинулось на лес.

В результате лесного пожара повреждена лесная подстилка и сухая трава на площади 51 га.

На тушение пожара были затрачены немалые силы и средства. С виновника пожара через взыскали эти затраты.

- Заочным решением Гусиноозёрского городского суда иск удовлетворён, с А. в пользу республиканского агентства лесного хозяйства взысканы затраты на тушение лесного пожара в размере 290 119 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.  
лесные пожары компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
Происшествия, 15.01.2024
Автомобилист на «Тойоте Камри» сбил корову насмерть
В Забайкалье внук убил дедушку
В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 15.01.2024
Молодой человек и пенсионер поссорились
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, 15.01.2024
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, 15.01.2024
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
Происшествия, 15.01.2024
Там пришлось с утра отменить занятия
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
Происшествия, 15.01.2024
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
Происшествия, 14.01.2024
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
В районе Бурятии полыхала юрта
В районе Бурятии полыхала юрта
Происшествия, 14.01.2024
Огонь уничтожил её полностью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^