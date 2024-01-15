Возгорание произошло из-за сигареты
Житель Селенгинского района Бурятии стал виновником лесного пожара. Из-за «бычка», который мужчина выбросил на землю, загорелась сухая трава на сенокосных угодьях. Затем пламя перекинулось на лес.
В результате лесного пожара повреждена лесная подстилка и сухая трава на площади 51 га.
На тушение пожара были затрачены немалые силы и средства. С виновника пожара через взыскали эти затраты.
- Заочным решением Гусиноозёрского городского суда иск удовлетворён, с А. в пользу республиканского агентства лесного хозяйства взысканы затраты на тушение лесного пожара в размере 290 119 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии виновник лесного пожара заплатит почти 300 тысяч
Происшествия, Фото:
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