В Бурятии виновник лесного пожара заплатит почти 300 тысяч

Возгорание произошло из-за сигареты



Житель Селенгинского района Бурятии стал виновником лесного пожара. Из-за «бычка», который мужчина выбросил на землю, загорелась сухая трава на сенокосных угодьях. Затем пламя перекинулось на лес.



В результате лесного пожара повреждена лесная подстилка и сухая трава на площади 51 га.



На тушение пожара были затрачены немалые силы и средства. С виновника пожара через взыскали эти затраты.



- Заочным решением Гусиноозёрского городского суда иск удовлетворён, с А. в пользу республиканского агентства лесного хозяйства взысканы затраты на тушение лесного пожара в размере 290 119 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

