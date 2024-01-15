В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч

Автомобилист на «Тойоте Камри» сбил корову насмерть



В Иркутской области судебные приставы взыскали ущерб в размере 500 тысяч за автомобиль, разбитый в результате ДТП с коровой.



- Летом 2021 года мужчина попал в ДТП на автодороге Иркутск –Усть-Ордынский – Жигалово. В сумерках водитель не заметил стадо, переходящее дорогу, и сбил одну корову. На место ДТП вызвали хозяина погибшего животного и эвакуатор, так как автомобиль «Тойота Камри» был сильно поврежден, и не мог быть эксплуатирован в дальнейшем, - сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.



Ущерб от повреждений автомобиля составил почти 500 тысяч рублей. Вопрос о возмещении вреда пришлось решать в судебном порядке.



Суд встал на сторону водителя, однако, было отмечено, что виноваты в случившемся оказались обе стороны. Хозяин автомобиля проигнорировал дорожный знак «Перегон скота». Хозяин коровы допустил самовольный выгул, оставив животное без присмотра, за что был привлечён к административной ответственности.



Тем не менее, фермеру пришлось выплатить ущерб вместе с исполнительским сбором в сумме около 34 тысяч рублей – в общей сложности почти 500 тысяч.

