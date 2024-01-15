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В Иркутской области нашли пропавшего в тайге рыбака

В Иркутской области нашли пропавшего в тайге рыбака
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчина всё это время жил у охотника

В Тайшетском районе Иркутской области спасатели нашли пропавшего рыбака и эвакуировали его.

Как сообщал «Байкал-Daily», поиски мужчины начались 12 января. Тогда в полицию с заявлением пришли родственники. Они рассказали, что житель посёлка Венгерка 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур на рыбалку и не вернулся.

Расстояние от посёлка до предполагаемого места нахождения рыбака - около 100 километров.

12 января спасатели на плавсредстве «Пиранья-4» прошли примерно 25 километров и остановились на ночлег у ручья Краснояров. Дальнейшее продвижение стало невозможным из-за сильной наледи на реке и глубокого снега.

13 января им на помощь из Тайшета на двух снегоходах выдвинулись спасатели совместно с сотрудником полиции и проводником. Обе группы спасателей ещё в течение суток преодолевали остальное расстояние.

В результате добраться до нужного места по непроходимой местности удалось на одном снегоходе. Выяснилось, что всё это время мужчина жил у местного охотника в шести километрах от устья реки Тегур.

- Он также не смог выбраться на своём снегоходе, не предназначенном для передвижения по высокому снежному покрову. Рыбака и его технику накануне эвакуировали из леса в населённый пункт, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

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