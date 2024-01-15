15 января

14 января

Популярное

В Улан-Удэ администратор компьютерного клуба украл приставки

В Улан-Удэ администратор компьютерного клуба украл приставки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора задержали росгвардейцы

В Улан-Удэ задержали администратора компьютерного клуба, обокравшего заведение, в котором он работал.

Ориентировка на молодого человека, подозреваемого в краже игровых приставок, поступила сотрудникам вневедомственной охраны, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Вскоре около остановки общественного транспорта на улице Терешковой росгвардейцы заметили юношу, схожего по приметам с ориентировкой. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что это то самый молодой человек, который находится в оперативном розыске.

19-летний уроженец Забайкальского края работал в одном из компьютерных клубов Улан-Удэ администратором. Молодому человеку срочно понадобились деньги, и он решил украсть имущество клуба – несколько игровых приставок стоимостью более 180 тысяч рублей. Украденного злоумышленник сдал в ломбард.

Задержанного росгвардейцы доставили в отдел полиции.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье внук убил дедушку
В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 15.01.2024
Молодой человек и пенсионер поссорились
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, 15.01.2024
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, 15.01.2024
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
Происшествия, 15.01.2024
Там пришлось с утра отменить занятия
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
Происшествия, 15.01.2024
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
Происшествия, 14.01.2024
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
В районе Бурятии полыхала юрта
В районе Бурятии полыхала юрта
Происшествия, 14.01.2024
Огонь уничтожил её полностью
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
Происшествия, 13.01.2024
Очевидцев происшествия просят откликнуться 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^