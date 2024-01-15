Вора задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ задержали администратора компьютерного клуба, обокравшего заведение, в котором он работал.
Ориентировка на молодого человека, подозреваемого в краже игровых приставок, поступила сотрудникам вневедомственной охраны, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Вскоре около остановки общественного транспорта на улице Терешковой росгвардейцы заметили юношу, схожего по приметам с ориентировкой. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что это то самый молодой человек, который находится в оперативном розыске.
19-летний уроженец Забайкальского края работал в одном из компьютерных клубов Улан-Удэ администратором. Молодому человеку срочно понадобились деньги, и он решил украсть имущество клуба – несколько игровых приставок стоимостью более 180 тысяч рублей. Украденного злоумышленник сдал в ломбард.
Задержанного росгвардейцы доставили в отдел полиции.
По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ администратор компьютерного клуба украл приставки
Происшествия, Фото:
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