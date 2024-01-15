15 января

14 января

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В Бурятии стали известны подробности смертельного ДТП у горы Убиенная

В Бурятии стали известны подробности смертельного ДТП у горы Убиенная
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Микроавтобус насмерть сбил мужчину

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 14 января, возле горы Убиенная в Селенгинском районе Бурятии насмерть сбили человека.

Подробности смертельного ДТП раскрыли в УГИБДД по Бурятии. Погибшему 69 лет, его сбил микроавтобус «Фиат Дукато».

- Около 20 часов 31-летний водитель «Фиат Дукато», следуя со стороны Закаменска в направлении Гусиноозёрска, на 96 км федеральной автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершил наезд на шедшего по проезжей части пешехода. В результате ДТП 69-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Отметим, пешеход шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов.

Известно, что микроавтобус не маршрутный, пассажиров не было.


ДТП смерть

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