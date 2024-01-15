15 января

14 января

Популярное

В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет

В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло в Железнодорожном районе

Ночью 13 января для безопасного тушения пожара на улице Гвардейская, 8 в Улан-Удэ отключали электроэнергию, сообщили оперативные службы. Без света остались малоэтажные жилые дома по ул. Гвардейская, 5, 6, 7, 8, 9,10, ул. Буйко, 9, 11.

В 5:20 электроэнергию вернули всем, кроме трёхэтажного блока (12 комнат) жилого дома ул. Гвардейская, 8.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар унёс жизни двух человек. Их тела обнаружили пожарные и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые в итоге констатировали смерть.

Пожарные спасли 12 человек, в том числе четырёх детей.

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, причина устанавливается.
пожар отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, 15.01.2024
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, 15.01.2024
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
Происшествия, 15.01.2024
Там пришлось с утра отменить занятия
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
Происшествия, 15.01.2024
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
Происшествия, 14.01.2024
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
В районе Бурятии полыхала юрта
В районе Бурятии полыхала юрта
Происшествия, 14.01.2024
Огонь уничтожил её полностью
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
Происшествия, 13.01.2024
Очевидцев происшествия просят откликнуться 
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Происшествия, 13.01.2024
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад 
В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей
В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, 13.01.2024
Для этого молодой человек набрал кредитов 
Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Происшествия, 13.01.2024
Двое из них скончался в машине «скорой»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^