15 января

14 января

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Возле горы Убиенная в Бурятии насмерть сбили человека

Возле горы Убиенная в Бурятии насмерть сбили человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешеход скончался после наезда

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 14 января, в Селенгинском районе. Там сбили человека, сообщает «Селенга-инфо 24/7».

Случилось всё в десяти километрах от Гусиноозёрска, в районе горы Убиенная. После наезда пешеход скончался. 

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.

Днём ранее, 5 января, в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.

  



ДТП.смерть

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