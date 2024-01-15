Возле горы Убиенная в Бурятии насмерть сбили человека

Пешеход скончался после наезда
Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 14 января, в Селенгинском районе. Там сбили человека, сообщает «Селенга-инфо 24/7».
Случилось всё в десяти километрах от Гусиноозёрска, в районе горы Убиенная. После наезда пешеход скончался.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка
.
Днём ранее, 5 января, в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом
.
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
Пешеход скончался после наезда
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
Там пришлось с утра отменить занятия
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
Возгорание началось из-за удлинителя
Он ушёл из дома и не вернулся
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
Огонь уничтожил её полностью
Он до ужаса перепугал некоторых местных жителей
Очевидцев происшествия просят откликнуться
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад
Для этого молодой человек набрал кредитов
Двое из них скончался в машине «скорой»
Все семеро человек уже на берегу