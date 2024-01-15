В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На его поиски выдвинулись две группы спасателей



В Тайшетском районе Иркутской области без вести пропал рыбак.



В полицию обратились родственники. Они рассказали, что житель посёлка Венгерка 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур на рыбалку. До настоящего времени мужчина не вернулся и не вышел на связь.



Расстояние от посёлка до предполагаемого места нахождения рыбака составляет около 100 километров.



- Днём 12 января спасатели на плавсредстве «Пиранья-4» прошли примерно 25 километров и остановились на ночлег у ручья Краснояров. Дальнейшее продвижение было затруднено сильной наледью. Поэтому в субботу, 13 января, на место была отправлена дополнительная группа на снегоходах. Совместно две группы спасателей преодолели ещё 45 километров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.



Поисковые работы продолжаются.

