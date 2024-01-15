На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Тайшетском районе Иркутской области без вести пропал рыбак.
В полицию обратились родственники. Они рассказали, что житель посёлка Венгерка 1 января выехал вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур на рыбалку. До настоящего времени мужчина не вернулся и не вышел на связь.
Расстояние от посёлка до предполагаемого места нахождения рыбака составляет около 100 километров.
- Днём 12 января спасатели на плавсредстве «Пиранья-4» прошли примерно 25 километров и остановились на ночлег у ручья Краснояров. Дальнейшее продвижение было затруднено сильной наледью. Поэтому в субботу, 13 января, на место была отправлена дополнительная группа на снегоходах. Совместно две группы спасателей преодолели ещё 45 километров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Поисковые работы продолжаются.
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, Фото:
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