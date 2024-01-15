В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска



Полиция предупреждает жителей Иркутской области о всплеске инвестиционных мошенничеств. С начала года зафиксировано свыше 10 случаев обмана с участием лжеброкеров и псевдоинвестиционных консультантов. Таким способом похитили свыше 10 миллионов рублей.



Накануне одной из жертв стал 44-летний житель города Свирска, который пытаясь получить прибыть на инвестициях, заработал лишь кредиты и долги.



Со слов потерпевшего, он ответил на звонок от неизвестного абонента. Звонящий представился «менеджером государственной компании» и предложил ему лёгкий заработок на покупке и продаже криптовалюты.



В течение нескольких дней мужчина вкладывал не только свои сбережения, но и занимал деньги у своих друзей и родственников, оформил кредиты в банке, тем самым перевёл мошенникам 474 тысячи рублей. При очередном крупном переводе банковская карта мужчины заблокировалась, и он осознал, что его обманули.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



- Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам относиться с особой бдительностью к звонкам от незнакомцев, которые просят совершать различные финансовые операции. В случае поступления подобного звонка прервите диалог и сообщите в полицию! – сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

