Возгорание началось из-за удлинителя
Трагедия произошла днём 14 января в муйском посёлке Таксимо. Там вспыхнул двухквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи.
На место отправились пять сотрудников ПЧ № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии. К их приезду в одной из квартир наблюдалось задымление. Очаг находился в гостиной.
Пламя повредило диван, стену и потолочное перекрытие на общей площади в 8 квадратных метров. При тушении в комнате обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электроудлинителя, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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