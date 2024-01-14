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При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина

При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Возгорание началось из-за удлинителя

Трагедия произошла днём 14 января в муйском посёлке Таксимо. Там вспыхнул двухквартирный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт пожарной связи.

На место отправились пять сотрудников ПЧ № 52 14-го Муйского отряда ГПС Бурятии. К их приезду в одной из квартир наблюдалось задымление. Очаг находился в гостиной.

Пламя повредило диван, стену и потолочное перекрытие на общей площади в 8 квадратных метров. При тушении в комнате обнаружили 56-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электроудлинителя, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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