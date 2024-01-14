Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
Эта история произошла вечером 13 января в муйском посёлке Таксимо. Местный житель заметил, что ехавший впереди автомобиль загорелся и поморгал водителю фарами, чтобы тот остановился.
После парень подбежал к машине. Из-под капота уже валил густой дым и вспыхнуло пламя. Вместе с хозяином молодой человек потушил авто с помощью снега.
Мужчина поблагодарил его за помощь и неравнодушие через местный чат «Муя-инфо.24/7» и попросил связаться с администратором группы.
- Огромное спасибо и низкий поклон парню, который спас нас и нашу машину, – отметил он.
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
Происшествия, Фото:
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