«Окна чуть не повылетали»: В пригородном районе Бурятии опять прогремел взрыв



Днём 13 января в пригородном Иволгинском районе прогремел взрыв. Было это на карьере около посёлка Тапхар. О взрывных работах северо-западнее населённого пункта местных жителей предупредили заранее – ещё в минувший четверг.



В группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что нахождение в опасной зоне запрещено. Позже видео с карьера разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».





Несмотря на предупреждение, некоторые сельчане перепугались не на шутку.



- Взрывные работы проводили, в Тапхаре сегодня окна чуть не повылетали, – заявили они в комментариях к записи. – У людей печка обвалилась, посуда со шкафов попадала, дети маленькие проснулись и испугались, холодильники тряхануло – теперь не работают. Очень страшно. О людях совершенно не думают. А если дома сложатся, как карточные домики?



Такой же плановый взрыв в Тапхаре «устроили» в конце октября. Звук донёсся даже до Октябрьского района Улан-Удэ. «На ПОШ было слышно. Жутковато», – делились тогда жители бурятской столицы своими впечатлениями в соцсетях.