В Бурятии нашли владельца пса, разорвавшего собаку на глазах у ребёнка

Всё произошло в Закаменске в минувшую пятницу, 12 января. Хозяйский пёс (на нём был ошейник) набросился на маленькую собаку и разорвал её прямо на глазах у девочки-подростка.
Четвероногое успели запечатлеть на камеру. Известно, что оно несколько дней бродило в районе дома № 6а на улице Титова. В Закаменске в тот же день начали искать владельца пса.
В итоге его установили благодаря неравнодушным людям. Мужчине придётся заплатить сразу два штрафа – за несоблюдение правил выгула домашних животных (по статье 47.1 республиканского закона «Об административных нарушениях») и за нарушение порядка регистрации собак (по статье 47.2), сообщает «Закамна-инфо.24/7». На нерадивого хозяина уже составили соответствующие протоколы.
Местные власти призвали закаменцев соблюдать правила содержания своих питомцев и предупредили: если кто-то из них навредит человеку, наказание будет уже более строгим.