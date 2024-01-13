В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся

Очевидцев происшествия просят откликнуться
Сегодня в Улан-Удэ сбили опору наружного освещения в Советском районе на выезде с Селенгинского моста.
Над восстановлением опоры работала оперативная бригада МБУ «Горсвет». Была задействована специализированная техника - буроям и автоподъемник.
- Автомобиль с места происшествия скрылся! Поэтому просим откликнуться очевидцев, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
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