Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад



Полицейские Улан-Удэ разыскивают 42-летнюю уроженку села Джида Джидинского района Бурятия. Виктория Шеремет не выходит на связь с родственниками с сентября 2023 года.



Ориентировку с приметами её опубликовали в официальном Telegram-канале МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы русые, окрашены в светлый тон, глаза карие.



Особые приметы: с внешней стороны голени правой ноги имеется татуировка в виде символа бесконечности.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).





