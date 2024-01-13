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Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности

Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад

Полицейские Улан-Удэ разыскивают 42-летнюю уроженку села Джида Джидинского района Бурятия. Виктория Шеремет не выходит на связь с родственниками с сентября 2023 года.

Ориентировку с приметами её опубликовали в официальном Telegram-канале МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы русые, окрашены в светлый тон, глаза карие.

Особые приметы: с внешней стороны голени правой ноги имеется татуировка в виде символа бесконечности.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-983-336-75-74 или 102 (112).


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