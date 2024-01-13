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В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей

В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого молодой человек набрал кредитов

Интернет-преступники уже начали обманывать жителей Бурятии. С начала 2024 года их жертвами стали 56 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 7,5 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за истекшую неделю составила 1,5 млн рублей.

Так, 22-летний студент высшего учебного заведения обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что ему позвонила незнакомая женщина и предложила получать доход от инвестиций. Поскольку у заявителя не было средств для этих целей, собеседница посоветовала ему взять кредиты в разных банках, что молодой человек и сделал.

После оформления кредитов он перевёл деньги на общую сумму 503 тысячи рублей и 8,5 тысяч долларов на различные банковские счета, которые были указаны «работниками инвестиционной компании». Спустя время, потерпевший понял, что он стал жертвой преступления.

- Граждане, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!!! – призывают в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
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