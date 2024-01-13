Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека









- Звеньями газодымозащитной службы спасены 12 человек, из них 4 детей. В ходе проверки смежных квартир обнаружены два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована их смерть. Пожар ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.



Причины пожаров устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.











За минувшую ночь в Улан-Удэ произошли два пожара, в которых погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Первый пожар произошёл на улице Репина, здесь загорелся гараж. В результате возгорания полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 квадратных метра.- В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже был обнаружен погибший, - сообщили в региональном МЧС.В эту же ночь загорелась квартира на втором этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская.