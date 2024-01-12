В Бурятии спасены рыбаки с двух дрейфующих льдин

Все семеро человек уже на берегу
Обе истории с рыбаками, которых на Байкале унесло на оторвавшихся льдинах, окончились благополучно. Все семеро человек спаслись.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло сегодня, 12 января, во второй половине дня в Кабанском районе Бурятии. Сначала вблизи села Выдрино оторвало льдину с пятью рыбаками, которых унесло за 400 метров от берега. Затем возле посёлка Танхой произошёл отрыв ещё одной льдины с двумя рыбаками.
Первыми спаслись два рыбака, дрейфовавшие в районе Танхоя. Им повезло: изменилось направление ветра, и льдину прибило обратно к берегу.
- Рыбаки сошли на берег самостоятельно, - сообщает «Кабанск-инфо».
Вечером благополучно окончилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели добрались до льдины с пятью рыбаками.
- Спасателями Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда пять рыбаков доставлены на берег, - уточняет «Кабанск-инфо».
Отмечается, что состояние мужчин удовлетворительное.
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Происшествия, Фото:
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