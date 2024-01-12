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В Бурятии спасены рыбаки с двух дрейфующих льдин

В Бурятии спасены рыбаки с двух дрейфующих льдин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все семеро человек уже на берегу

Обе истории с рыбаками, которых на Байкале унесло на оторвавшихся льдинах, окончились благополучно. Все семеро человек спаслись.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло сегодня, 12 января, во второй половине дня в Кабанском районе Бурятии. Сначала вблизи села Выдрино оторвало льдину с пятью рыбаками, которых унесло за 400 метров от берега. Затем возле посёлка Танхой произошёл отрыв ещё одной льдины с двумя рыбаками.

Первыми спаслись два рыбака, дрейфовавшие в районе Танхоя. Им повезло: изменилось направление ветра, и льдину прибило обратно к берегу.

- Рыбаки сошли на берег самостоятельно, - сообщает «Кабанск-инфо».

Вечером благополучно окончилась спасательная операция в районе Выдрино. Спасатели добрались до льдины с пятью рыбаками.

- Спасателями Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда пять рыбаков доставлены на берег, - уточняет «Кабанск-инфо».

Отмечается, что состояние мужчин удовлетворительное.
Байкал спасательная операция

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