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В Иркутской области подросток распылил перцовый баллончик в лицо сотруднице магазина

В Иркутской области подросток распылил перцовый баллончик в лицо сотруднице магазина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Затем он украл алкоголь

17-летний житель города Усолье-Сибирское подозревается в разбойном нападении на сотрудницу магазина.

По данным следствия, 4 января молодой человек напал на заместителя директора местного супермаркета. Он распылил пострадавшей в лицо перцовый баллончик, а после украл из магазина алкоголь.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции. На допросе подозреваемый свою вину признал и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
разбойное нападение

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