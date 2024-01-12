В Иркутской области подросток распылил перцовый баллончик в лицо сотруднице магазина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Затем он украл алкоголь



17-летний житель города Усолье-Сибирское подозревается в разбойном нападении на сотрудницу магазина.



По данным следствия, 4 января молодой человек напал на заместителя директора местного супермаркета. Он распылил пострадавшей в лицо перцовый баллончик, а после украл из магазина алкоголь.



- В рамках оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции. На допросе подозреваемый свою вину признал и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

