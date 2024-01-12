В Иркутской области врач больницы попался на взятке

Он внёс ложную информацию о болезни



В Усть-Куте врач районной больницы подозревается в получении взятки.



- По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении врача районной больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», - сообщило СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в 2023 году врач получил взятку от пациентки за внесение в медицинские документы информации о несуществующем заболевании. В результате женщина получила больничный лист.



Следователи СК устанавливают иные факты преступной деятельности врача. Проводятся необходимые следственные действия.



