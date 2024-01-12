В Бурятии осудили убийцу, свалившего вину на вдову

Жена покойного согласилась оговорить себя
36-летний житель Закаменского района Бурятии, убивший соседа, предстал перед судом. Он пытался уйти от наказания, уговорив супругу погибшего мужчины взять вину на себя.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в августе 2023 года. Следствие установило, что вечером сельчанин зашёл в гости к соседу. Вместе с ним и его женой он стал распивать алкоголь.
Вскоре пьяные мужчины поссорились и устроили потасовку. Гость выхватил из кармана складной нож и нанёс им несколько ударов в грудь противника. Хозяин дома от полученных повреждений скончался на месте.
После чего мужчина уговорил супругу погибшего сознаться в убийстве, пообещав нанять ей адвоката. Поддавшись на уговоры, женщина согласилась и оговорила себя.
Но её причастность к преступлению опровергли, в том числе, с помощью полиграфа.
- Закаменский районный суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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