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В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду

В районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На водопроводной сети проведут плановые работы

Сегодня, 12 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ запланированы отключения холодного водоснабжения в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщили в районной администрации.

Так, с 9:30 до 15:00 холодной воды не будет по адресам:
- ул. Приречная, 5, 3, 7;
- ул. Лебедева, 13а, 11б;
- административные здания по ул. Приречная, 17, 17/1, 17/2, 23/1, 17б/1.

Напомним, что также воды не будет в некоторых домах на Трубачеева и Широких-Полянского. Причина – плановые восстановительные работы на водопроводной сети по улице Трубачеева, 12.
отключение воды Улан-Удэ Октябрьский район

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