Это случилось на Элеваторе
В четверг, 11 января, из-за автомобильных пробок в Улан-Удэ простаивали трамваи.
Инцидент произошёл в вечерний час пик - в 18:56. Пробка образовалась по ул. Советская – Гагарина – 50-летия Октября. Было закрыто движение трамваев всех маршрутов в обоих направлениях.
В 19:26 движение восстановлено. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за автомобильных пробок простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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