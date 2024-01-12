В Улан-Удэ из-за автомобильных пробок простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Это случилось на Элеваторе



В четверг, 11 января, из-за автомобильных пробок в Улан-Удэ простаивали трамваи.



Инцидент произошёл в вечерний час пик - в 18:56. Пробка образовалась по ул. Советская – Гагарина – 50-летия Октября. Было закрыто движение трамваев всех маршрутов в обоих направлениях.



В 19:26 движение восстановлено. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.





