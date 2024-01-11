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В прибрежном посёлке в Бурятии горели курятник, сеновал и сарай

В прибрежном посёлке в Бурятии горели курятник, сеновал и сарай
Происшествия,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
От огня пострадали и соседние постройки

Возгорание произошло днём 11 января в посёлке Усть-Баргузин. На улице Орджоникидзе вспыхнули надворные постройки. Туда отправились сотрудники пожарной части № 13.

Огонь локализовали в 13:00, а ликвидировали в 13:25. В итоге он уничтожил курятник на площади в 12 квадратных метров, крышу сарая и сеновал. Пламя перекинулось и на соседний гараж, повредив кровлю, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
пожар

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