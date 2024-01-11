Тогда мужчина до смерти забил своего соседа
В Ангарске предстанет перед судом 37-летний местный житель. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённое 15 лет назад.
По данным следствия, в феврале 2008 года по улице Ворошилова мужчина избил своего соседа, причинив ему множественные травмы. В результате конфликта потерпевший скончался.
- Следователи СК, работая с архивными уголовными делами, возобновили следствие по указанному преступлению прошлых лет, вновь допросили свидетелей, провели необходимые следственные действия, которые позволили привлечь к уголовной ответственности лицо, причастное к особо тяжкому преступлению. На допросе мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жителя Ангарска будут судить за убийство 15-летней давности
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