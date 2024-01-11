11 января

10 января

Популярное

Жителя Ангарска будут судить за убийство 15-летней давности

Жителя Ангарска будут судить за убийство 15-летней давности
Происшествия, 
Тогда мужчина до смерти забил своего соседа

В Ангарске предстанет перед судом 37-летний местный житель. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённое 15 лет назад.

По данным следствия, в феврале 2008 года по улице Ворошилова мужчина избил своего соседа, причинив ему множественные травмы. В результате конфликта потерпевший скончался.

- Следователи СК, работая с архивными уголовными делами, возобновили следствие по указанному преступлению прошлых лет, вновь допросили свидетелей, провели необходимые следственные действия, которые позволили привлечь к уголовной ответственности лицо, причастное к особо тяжкому преступлению. На допросе мужчина дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Ангарска будут судить за убийство 15-летней давности
Жителя Ангарска будут судить за убийство 15-летней давности
Происшествия, 11.01.2024
Тогда мужчина до смерти забил своего соседа
Жителя Бурятии будут судить за убийство сына
Жителя Бурятии будут судить за убийство сына
Происшествия, 11.01.2024
Всё произошло, когда семья распивала алкоголь
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела лжеброкеру 2 миллиона рублей
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела лжеброкеру 2 миллиона рублей
Происшествия, 11.01.2024
Преступники убеждали: женщина заработает столько денег, что в ближайшие два года не будет ни в чём нуждаться
В Улан-Удэ соседка сдала полицейским наркомана
В Улан-Удэ соседка сдала полицейским наркомана
Происшествия, 11.01.2024
Женщина жаловалась на сильный запах ацетона
В Бурятии рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека
В Бурятии рассказали, как спасти провалившегося под лёд человека
Происшествия, 11.01.2024
Спасатели посоветовали пустить в ход шарф или палку
В Чите пассажир угнал у таксиста автомобиль
В Чите пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия, 11.01.2024
Он сел за руль, когда водитель отлучился в магазин за соком
В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек
В Иркутской области полицейские спасли от пожара дом, где спали шесть человек
Происшествия, 11.01.2024
Полицейские разбудили людей и не дали огню распространиться

В Улан-Удэ задержали мужчину с муляжом гранаты
В Улан-Удэ задержали мужчину с муляжом гранаты
Происшествия, 11.01.2024
Произошло это на железнодорожном вокзале
В Улан-Удэ оштрафовали мужчину, обматерившего полицейских
В Улан-Удэ оштрафовали мужчину, обматерившего полицейских
Происшествия, 11.01.2024
Ему придётся раскошелиться на три тысячи рублей
В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
В Улан-Удэ таксист украл портативный гараж
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина обратил внимание на авточехол, когда подвозил клиента
В Улан-Удэ мужчина с 15 судимостями обокрал спящего приятеля
В Улан-Удэ мужчина с 15 судимостями обокрал спящего приятеля
Происшествия, 10.01.2024
Мужчина забрал вещи приятеля, оставив ему свои
Жители Коми пойдут под суд за убийство предпринимателя из Бурятии
Жители Коми пойдут под суд за убийство предпринимателя из Бурятии
Происшествия, 10.01.2024
Уголовное дело против них рассмотрят с участием присяжных заседателей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^