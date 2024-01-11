Всё произошло, когда семья распивала алкоголь
В Северобайкальске перед судом предстанет 62-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего сына.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 9 октября 2023 года. Отец жил отдельно, а жена и 36-летний сын – в другом доме.
В тот день мужчина навестил супругу и сына, и вся семья стала распивать алкоголь. Вечером пьяные мужчины поссорились. Отец схватился за нож и ударил в грудь своему сыну.
От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
- Расследование уголовного дела завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Жителя Бурятии будут судить за убийство сына
Происшествия, Фото:
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